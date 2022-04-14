Разработчик шрифтов Monotype подтвердил прекращение работы в России

Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma, подтвердила приостановку взаимодействия с российскими компаниями.

«К сожалению, учитывая нынешние обстоятельства санкций и международные отношения с Россией, мы в настоящее время не можем вести какие-либо деловые отношения с российскими компаниями или их дочерними компаниями», — сообщил представитель компании ТАСС 14 апреля.

Ранее в этот день управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Известиям», что блокировку шрифтов из библиотеки Monotype большинство пользователей из России не заметят, однако она может коснуться госорганов и рынка дизайна.

За день до этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-сфере сообщила, что пользователи из России не смогут использовать популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, потому как графическая корпорация, обладающая правами на них, ограничила доступ к ресурсам на территории РФ.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России.

За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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