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Первый случай отравления грибами зарегистрирован в Липецкой области

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Первый в 2022 году случай отравления грибами зарегистрировали в Липецкой области. В отделение токсикологии областной больницы поступила 70-летняя женщина.

По словам заведующей отделением Ольги Кривошеевой, пенсионерка доедала прошлогодние заготовки. Пострадавшая уточнила, что употребляла черныши и свинухи. Также врачи подозревают, что в заготовках попалась бледная поганка. Об этом пишет GOROD48. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.

Отравления ранними весенними грибами не зарегистрированы.

В начале декабря с отравлением грибами в больницу доставили трех членов семьи. Мужчина 30 и 26 лет, а также 52-летняя женщина употребили в пищу консервированные толкачики, которые сами собирали и готовили еще осенью. Специалисты отметили, что толкачики относятся к условно съедобным грибам, ими можно отравиться после неправильной термической обработки.

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