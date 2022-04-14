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Макрон объяснил Зеленскому отказ считать ситуацию на Украине геноцидом

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что объяснил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, почему он против использования термина «геноцид». Об этом Макрон рассказал в эфире радиостанции France Bleu.

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«У нас сегодня с ним был утром телефонный разговор. Я ответил ему прямо», — сказал он, уточнив, что планирует переговорить с Зеленским вечером.

Макрон подчеркнул, что таким определением должны заниматься юристы, а не политики.

«Слова имеют значение, и мы все должны быть очень осторожны», — добавил он.

Накануне Макрон отказался называть действия России на Украине проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с высказываниями. При этом он отметил, что хочет восстановить мир, и рассказал, что планирует провести очередные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее 14 апреля кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен также отказалась называть происходящие на Украине события геноцидом. По ее словам, это юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам.

В то же время президент США Джо Байден употребил именно такой термин.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с такой оценкой. По его словам, подобные попытки извращения ситуации неприемлемы.

До этого, 8 апреля, российской посол в США Анатолий Антонов указал, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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