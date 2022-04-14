В США заявили об агрессивных шагах для «отвязки» Европы от энергоносителей РФ

Власти США агрессивно предпринимают практические шаги, чтобы «отвязать» Европу от импорта энергоносителей из России. Об этом 14 апреля заявил помощник американского президента Джейк Салливан.

«Еще одна вещь, которую Соединенные Штаты делают весьма агрессивно, — это практические шаги, направленные на то, чтобы помочь Европе отвязаться от российского газа путем увеличения и интенсификации поставок американского сжиженного природного газа», — сказал он на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

Салливан также отметил, что европейские страны уже ввели запрет на закупку российского угля.

«Сейчас между США и Европой и в самой Европе идет более активная дискуссия о том, каким будет будущее этих отношений в энергетической сфере», — указал помощник президента.

Он добавил, что ближайшие недели Вашингтон планирует объявить о мерах против компаний в России и других странах, которые пытаются обойти антироссийские санкции Запада.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на фоне санкций Запада поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки юга и востока и готовить для этого инфраструктуру.

По словам президента, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС. В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

12 апреля издание Advance выразило мнение о том, что Европа может согласиться на введение ограничений на поставки российского газа из-за давления США. Автор статьи назвал положение для европейских стран в этом вопросе безвыходным, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам. Евросоюз также ввел запрет на импорт энергоресурсов из РФ.

На фоне антироссийских санкций Россия приняла решение перевести расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли. Соответствующий указ Путин подписал 31 марта.

Зарубежные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе 24 февраля. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских военных.

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