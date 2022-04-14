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СКР возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области

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После обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны Украины было возбуждено уголовное дело. Об этом 14 апреля сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным СКР, «с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ».

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — добавили в ведомстве.

Об обстреле поселка ранее в этот день сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По данным «Известий», в результате инцидента госпитализированы семь человек, в том числе годовалый ребенок. По данным Минздрава РФ, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения жилых домов.

13 апреля пограничный пункт пропуска в Брянской области также был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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