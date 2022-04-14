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В США оценили перспективу новых контактов Байдена и Путина

Белый дом: Байден в ближайшей перспективе не планирует новый разговор с Путиным
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Президент США Джо Байден в ближайшей перспективе не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте», — заявил Салливан, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Вашингтона, трансляцию которого вел телеканал Reuters TV.

Таким образом советник президента США по национальной безопасности ответил на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между главами государств по видеосвязи.

31 марта директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что планов подготовить разговор Джо Байдена и Владимира Путина пока нет. По ее словам, сначала должна произойти деэскалация вокруг Украины.

28 марта Байден не стал исключать контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что это зависит от того, что захочет обсудить президент РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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