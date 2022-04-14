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Зеленский потребовал у Еврокомиссии $7 млрд финансовой помощи в месяц

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Киев нуждается в $7 млрд в месяц в качестве незамедлительной финансовой помощи, чтобы покрыть соцвыплаты и заработные платы украинцев, пишет 14 апреля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с заявлением президента Украины Владимира Зеленского.

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По уточнению агентства, президент Украины выразил такое требование на минувшей неделе, когда в Киев приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен.

Отмечается, что Зеленский сообщил о трудностях, с которыми столкнулась Украина при попытке экспортировать зерно. Фон дер Ляйен ответила, что Евросоюз примет меры для помощи Киеву.

Накануне стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Тем самым первоначальный бюджет будет утроен до €1,5 млрд.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам американского лидера, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

За день до этого представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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