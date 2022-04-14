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Полевые работы стартовали в Рязанской области

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Аграрии Рязанской области дали старт полевым работам. Сотрудники сельского хозяйства полностью готовы к севу яровых культур.

По данным 62INFO.ru, полевые работы начались в 15 районах. По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Филиппова, аграрии используют инновационную отечественную технику. Опрыскиватели-разбрасыватели отличаются небольшим весом и низким давлением в шинах, благодаря чему техника не повреждает всходы даже на влажной почве. Благодаря характеристикам машин начать подкормку удалось на неделю раньше срока.

«Состояние посевов озимой пшеницы хорошее, это вселяет уверенность в достойном урожае 2022 года. К севу яровых культур аграрии Рязанской области полностью готовы», — сказал Филиппов.

В 2022 году в Рязанской области увеличили посевную площадь. Под озимые зерновые и масличные культуры отведено 344,4 тыс. га. Яровые и зернобобовые культуры займут площадь 392 тыс. га, кормовые культуры — 143,8 тыс. га. Кроме того, аграрии приобрели 282 тыс. т минеральных удобрений.

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