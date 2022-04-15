Спортивные выходные с «Известиями»

Бокс

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

В пятницу в Москве телеканал РЕН ТВ совместно с промоушеном Pravda проведет турнир по боксу. В главном бою вечера скандально известный российский боец Вячеслав Дацик встретится с бразильцем Сауло Калавари, бывшим чемпионом сильнейшей лиги по кикбоксингу Glory в полутяжелом весе. В со-главном противостоянии отечественная звезда кулачных боев Тимур Никулин сойдется с чемпионом AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрием Бикревым. Увидеть поединки можно будет в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

15 апреля, 23:00, клуб ГЛАВCLUB (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Смешанные единоборства

Bellator 277. Вадим Немков — Кори Андерсон

Фото: MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Рано утром субботы по московскому времени в Калифорнии пройдет очередной турнир по MMA, организованный компанией Bellator. Наибольший интерес у российских зрителей вызовет противостояние американца Кори Андерсона и россиянина Вадима Немкова. Наш спортсмен остается чемпионом в полутяжелом весе, а его оппонент когда-то имел яркую карьеру в UFC. Они будут биться не просто за чемпионский пояс — их бой имеет статус финала Гран-При. Победитель получит $1 млн. В главном же бою вечера американец Эй Джей Макки будет защищать звание чемпиона в легком весе, за которое с ним поборется бразилец Патрисио Фрейре.

16 апреля: 02:00, предварительный кард; 05:00, основной кард; 06:15, Немков — Андерсон; 07:00, Макки — Фрейре. SAP-Centre (Сан-Хосе, США)

Футбол

Чемпионат России. «Спартак» — «Рубин», «Сочи» — «Локомотив»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Соревнования в РПЛ выходят на финишную прямую. Уже в пятницу стартует 25-й тур, главные и самые интересные матчи которого пройдут в выходные. В субботу московский «Спартак» примет на своем поле казанский «Рубин». Обе команды в прошлом сезоне вышли в еврокубки, но сейчас застряли в середине таблице и даже имеют шансы угодить в борьбу за выживание в высшем эшелоне. Чтобы заранее избежать этой участи, каждой из них надо побеждать в предстоящем очном матче. В воскресенье встретятся два претендента на место в первой пятерке, которые еще сохраняют шансы на медали. «Сочи» сыграет на своем поле с московским «Локомотивом». Проигравший почти лишится возможностей попасть в призовую тройку.

16 апреля, 19:00, «Открытие Банк Арена» (Москва). 17 апреля, 16:30, стадион «Фишт» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Спортивная гимнастика

Мужчины. Чемпионат России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На прошлой неделе в Казани были разыграны медали чемпионата России по спортивной гимнастике среди женщин. Сейчас лучших определяют мужчины. В среду они выявили победителей в командном первенстве. К удивлению многих, лишь третье место заняла команда Москвы, за которую выступают чемпионы прошлогодней Олимпиады в Токио Никита Нагорный и Артур Далалоян. Их обошли сборные Центрального и Приволжского федеральных округов. Не исключены неожиданности и в предстоящем в пятницу личном многоборье, а также — в намеченных на выходные финалах в отдельных видах.

15 апреля, финалы личного многоборья: 10:00–16:00, юниоры; 17:00–19:30, взрослые. 16 апреля, 14:00 – 16:30, финалы в отдельных видах. 17 апреля, 13:00–15:30, финалы в отдельных видах. Центр гимнастики (Казань). Прямые трансляции на сайте Федерации спортивной гимнастики России