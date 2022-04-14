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Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в Климово со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Брянской области, в результате чего пострадали семь человек. В четверг, 14 апреля, украинскую сторону в случившем обвинил глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня ВСУ обстреляли пгт (поселок городского типа. — Ред.) Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор Брянской области в социальной сети «ВКонтакте».

По информации МИЦ «Известия», трое сейчас находятся в тяжелом состоянии, среди них есть годовалый ребенок. Четыре человека получили травмы средней тяжести.

«Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», — подчеркнул Богомаз.

14 апреля в пограничном управлении Федеральной службы безопасности по Брянской области заявили, что погранпункт пропуска был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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