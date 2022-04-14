Четыре школы капитально отремонтируют в Рязани за 245 млн рублей

В 2022 году в Рязани выполнят капитальный ремонт четырех школ. Стоимость работ составит 245 млн рублей.

Для каждого учреждения уже определен подрядчик, который будет выполнять ремонт. Сейчас ведутся подготовительные работы, а также закупка оборудования. Основная часть ремонта будет выполнена летом, во время каникул, пишет РИА «7 новостей».

Власти планируют обновить школы № 22, 33, 47 и 62. Изначально предполагалось потратить на капремонт 200 млн рублей, однако мэрия запланировала дополнительные траты. В учреждениях приведут в порядок входные группы, кабинеты и рекреации. Также планируются обновление библиотечных фондов и закупка новых средств обучения. Дополнительно в школах усилят антитеррористические меры и благоустроят территории. Планируется замена ограждений и асфальтового покрытия.

Ремонт в заведениях завершится к 1 сентября.