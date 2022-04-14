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Минобороны: пожар на крейсере «Москва» локализован

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Открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано, его очаг локализован. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Минобороны подчеркнуло, что военный корабль сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не получило повреждений.

Причины происшествия устанавливаются.

Министерство обороны также обратило внимание на то, что экипаж эвакуировали на другие корабли Черноморского флота.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства сразу доложили о пожаре.

14 апреля появились сообщения о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас из-за возникшего пожара.

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