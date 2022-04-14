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Дороги к достопримечательностям отремонтируют в Псковской области

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В Псковской области отремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона.

В течение сезона работы запланированы на дороге Новгородка — Пушкинские горы. Трасса ведет к Пушкинским горам, где расположен государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Кроме того, туристы могут посетить могилу поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре, пишет Псковская лента новостей.

Также планируется ремонт участка дороги Кятицы — Низовицы — Самолва — Пнево в Гдовском районе. В деревне Самолва расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной». Работы пройдут и на дороге Печоры — Залесье — Олохово в Печорском районе, по которой можно попасть к музею народности сето.

Ремонт будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С начала существования проекта в регионах России привели в порядок свыше 800 объектов дорожной сети, ведущих к достопримечательностям.

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