Инфляция в Швеции выросла до самых высоких показателей с 1991 года

Инфляция в Швеции в марте составила 6,1%, это самый высокий показатель с декабря 1991 года. Об этом 14 апреля сообщило Статистическое управление страны.

В месячном исчислении уровень инфляции вырос на 1,7% с февраля по март (в предыдущем месяце он составлял 4,5%).

«Уровень инфляции резко вырос в результате общего, широкого роста цен. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли, но прежде всего сказался рост цен на электроэнергию и топливо», — поясняет данные специалист по статистике цен Статистического управления Швеции Кэролайн Неандер.

По информации ведомства, за год топливо подорожало на 46,8%, электричество — на 34%, молоко, сыр и яйца — на 6,8%, еда и безалкогольные напитки — на 5,8%.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

23 марта Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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