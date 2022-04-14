В Литве заявили о дискомфорте в связи с отказом от российского газа

Все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Такую оценку ситуации дала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг, 14 апреля.

«Все три наши страны могли бы функционировать в таком пакете, но это не было бы очень комфортно», — сказала Шимоните в эфире «Новостного радио».

По мнению главы правительства Литвы, которая получает газовое сырье по морю, в некоторых ситуациях могут возникать критические проблемы.

«Теоретически возможна ситуация, когда, например, в условиях очень холодной зимы и большого потребления газа для отопления нам пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям», — предупредила Шимоните.

Терминал в Клайпеде заработал в декабре 2014 года. В Вильнюсе утверждают, что СПГ-терминал стал противовесом российскому газовому монополисту «Газпрому». Базовому судну дали символическое название Independence («Независимость»). Терминал обошелся Литве в €101 млн. Еще по €56 млн Вильнюс в течение 10 лет ежегодно будет платить норвежской Hoeg LNG за аренду специально построенного компанией в Южной Корее базового судна, которое потом за отдельную плату можно будет выкупить.

От поставок российского газа Вильнюс отказался 2 апреля, о чем сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Это произошло в связи переводом оплаты за газ в российские рубли, на которую по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 1 апреля перешла Россия.

2 апреля председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в страны Балтии Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Он отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.

Между тем на следующий день, 3 апреля, в Латвии в энергетическом концерне Latvijas Gāze изучили соответствие изменений в российском законодательстве относительно расчетов за поставки природного газа в рублях и пришли к выводу о том, что переход на оплату поставок в российской валюте возможен. Между Latvijas Gāze и «Газпромом» заключен и действует долгосрочный договор о поставке природного газа до 2030 года, сообщили в компании.

Переход на оплату газа за рубли Россия инициировала в ответ на введению Западом многочисленных антироссийских санкций в связи с проведением спецоперации по защите населения Донбасса, начатой 24 февраля на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.