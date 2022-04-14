Пожароопасный сезон начинается в Тамбовской области

Пожароопасный сезон начнется с 15 апреля в Тамбовской области. Специализированные диспетчерские службы по охране лесов перейдут на круглосуточный режим работы.

Постановление о начале сезона подписал врио главы администрации региона Максим Егоров. Органам местного самоуправления рекомендовали ввести запрет на сжигание сухой травы в муниципалитетах. Собственникам земель рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». В частности, им необходимо осуществлять своевременную очистку территорий вблизи лесов от валежника, сухой травы и мусора.

Также с 15 апреля пожароопасный сезон начнется в Тюменской области. Такое решение было принято в связи со сходом снежного покрова и повышением температуры воздуха.