Пять человек пострадали от укусов клещей в Самарской области

С начала сезона активности в Самарской области от укусов клещей пострадали пять человек. В числе пострадавших — трое детей.

По данным Роспотребнадзора, на клещевые инфекции исследованы пять особей, снятых с людей. В одном экземпляре специалисты выявили антиген вируса клещевого энцефалита. Отмечается, что вредители не переносили клещевой боррелиоз, пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Случаи клещевого энцефалита в новом сезоне среди жителей региона не выявлены.

В Приморском крае от укусов клещей за неделю пострадали 28 человек. В двух особях обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в одной — клещевого риккетсиоза. В числе пострадавших — 11 детей.