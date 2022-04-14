Уровень воды в реке Казанке вырос на 2,4 м за сутки в Татарстане

МЧС сообщает о росте уровня воды в ряде водоемов в Татарстане за минувшие сутки. В реке Казанке вода поднялась на 240 см.

По данным ведомства, в Куйбышевском водохранилище отмечается подъем на 52 см. Кроме того, прибавление воды на 116 см зафиксировано в реке Тойме. На Шошме уровень воды вырос на 164 см, сообщает ИА «Татар-информ».

На Нижнекамском водохранилище уровень воды понизился на 18 см в приплотинной части. На водоеме продолжается дрейф льда.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в связи с подъемом уровня воды и подтоплением власти эвакуируют жителей садовых товариществ в Обнинске. За сутки уровень воды в Оке вырос на 76 см.