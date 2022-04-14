Аналитик оценила заявление о создании Россией «вселенной» без доллара США

Создание Россией «вселенной» без доллара США — это все же преувеличение, так как в международных контрактах РФ за последние 20 лет не особо стремилась к резкому сокращению расчетов в долларах и евро, но, если такие планы и были до начала спецоперации в Донбассе, это было известно только узкому околоправительственному кругу людей. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в четверг, 14 апреля.

О том, что Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, поскольку предвидела раскол Запада задолго да начала операции по защите Донбасса, писало издание American Thinker.

Отмечалось, что российская сторона готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века, инвестируя средства в создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке, и теперь у лидеров стран — членов БРИКС (Бразилии, России, Южной Африки, Китая и Индии) есть все основания поддерживать президента РФ. Издание объясняет этим отказ ряда стран от поддержки западных антироссийских санкций. Подчеркивается, что США, отрезав Москву от мира, дали ей сигнал изолировать Вашингтон от БРИКС и МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция).

Веретенникова считает, что сближение развивающихся стран с Россией на фоне желания снизить мировую зависимость от доллара вполне объяснимо. Развивающиеся страны в большинстве своем являются экспортно ориентированными экономиками, а расчеты за экспорт проводятся в долларах. В настоящее время на фоне роста госдолга США (соотношение госдолга к ВВП этой страны сейчас выше 100%) обоснованно снижается доверие к американской нацвалюте, и это рано или поздно произошло бы вне зависимости от того, начала ли РФ спецоперацию.

По словам аналитика, основание БРИКС в 2009 году подстегнуло дискуссии о расчетах в альтернативных валютах, но на практике зачастую удобнее было торговать по-старому.

«Следует признать, что в расчетах со странами ЕАЭС используются рубли, так как этот блок геополитически составляет сферу влияния РФ. В расчетах же с такими крупными экономиками, как Китай и Индия, речь шла скорее о переходе на валюты этих стран, чем о российском рубле. До санкций и торговой войны Вашингтона и Пекина многие контракты были номинированы в долларах», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что некоторые косвенные признаки все же свидетельствуют в пользу того, что готовился план перехода к новой системе без доллара. Так, новый банк стран БРИК, который находится в Шанхае, — Новый банк развития (НБР, New Development Bank) — вполне готов к созданию совместной электронной валюты. Именно она станет валютой платежа как минимум стран этого альянса, а как максимум и остальных, кто присоединится к это валютной системе платежей, предположила аналитик.

Также взаимодействие КНР и России вполне способно компенсировать и отключение Москвы от международной платежной системы SWIFT, в том числе и потому, что у стран уже существуют собственные наработки в данной области, добавила специалист.

«Долларовая система сейчас находится под ударом из-за потери доверия к странам капиталистического ядра, которые прибегли к заморозке активов в ходе экономической войны. Поэтому многие страны, планирующие вести независимую политику, скорее всего, уже ищут способы диверсификации валютных резервов и хеджирования риска таких недружественных действий со стороны западных партнеров», — полагает она.

Веретенникова выразила мнение, что то, что сейчас происходит в мире, похоже на крупную перезагрузку международной финансовой системы: по одну сторону игры оказались развитые страны, а по другую — развивающиеся.

«Хотя создается ощущение, весь мир сейчас против России, по факту это только Европа и США. Но есть еще страны Африки, Азии, Латинской Америки. И кто к чему присоединится, будет понятно и определено в ближайшее время», — заключила она.

Ранее в этот же день директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также Молдавия, Узбекистан и Куба в качестве наблюдателей, стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, и еще до последних санкций более 70% операций проводилось в национальных валютах.

31 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства в рублях. Поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

НБР БРИКС — международная межправительственная организация, созданная по инициативе пяти стран БРИКС. Учреждена в июле 2015 года. Его штаб-квартира располагается в Шанхае.

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