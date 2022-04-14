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Жительницу Брянской области осудили за массовое ДТП с 7 погибшими

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В Брянской области вынесен приговор в отношении автомобилистки, устроившей ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли семь человек.

ДТП произошло на автодороге Брянск–Смоленск–Жирятино в октябре 2021 года. 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi допустила выезд на встречную полосу и столкновение с Hyundai. От удара вторую иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой». Водитель и пассажир Hyundai, а также водитель и четыре пассажира «Лады» скончались, пишет NASHBRYANSK.RU.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть семи лиц»).

По данным прокуратуры, автомобилистку приговорили к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, женщина лишена водительского удостоверения на три года.

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