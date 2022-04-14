Режим повышенной готовности ввели в пяти районах Вологодской области

В пяти районах Вологодской области введен режим повышенной готовности в связи с паводком. Подтопления жилых домов и придомовых территорий не зафиксированы.

По данным ситуационного центра главы региона, режим повышенной готовности действует в Вологодском, Вожегодском, Харовском, Сокольском и Грязовецком районах. ИА FlashNord уточняет, что на восточных реках Вологодской области уровень воды в реках вырос на 3–50 см, на западе зафиксирован подъем до 46 см за сутки, в центре региона — до 34 см за сутки.

13 апреля в Шекснинском районе был затоплен трубопроезд через реку Пишковка у деревни Красное. Движение на текущий момент закрыто.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Вологодской области начнется пожароопасный сезон. Общая площадь лесного фонда региона превышает 11 млн га.