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Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны

Глава МИД ДНР Никонорова: первая группа эвакуированных из Мариуполя иностранных моряков выехала в свои страны
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Первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через РФ, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 1».

«Уже первая часть, первая партия выехала вчера транзитом через территорию РФ — кто-то домой, кто-то, кто гражданин РФ, на территорию России», — сообщила она.

Днем ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более 1300 морпехов украинской армии сдались в плен.

Также были опубликованы кадры со сдавшимися военнослужащими ВСУ. Один из военных рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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