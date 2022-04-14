«Россети» заместили импорт в производстве более чем на 90%

Компании «Россети» удалось заместить импорт в производственных процессах более чем на 90%. Об этом сообщает РБК.

«Россети» стали активно замещать импортные технологии отечественными еще в 2014 году, во время первой волны санкций. На тот момент у «Россетей» доля зарубежной продукции в закупках превышала 40%. С тех пор протяженность ЛЭП выросла более чем на 150 тыс. км, составив 2,44 млн км, количество подстанций увеличилось на 66 тыс., достигнув 546 тыс. При этом доля импорта в закупках за то же время снизилась более чем в шесть раз.

«Россети» — один из лидеров среди высокотехнологичных компаний по темпам импортозамещения в России. Мы нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до более чем 90%, сотрудничаем с отечественными предприятиями, чтобы расширить перечень производимой в стране продукции, в том числе освоить выпуск сложного оборудования, конкурентоспособного на внутреннем рынке и за рубежом. Это позволяет обеспечивать технологическую безопасность сетевых объектов, своевременную реализацию инвестиционных и ремонтных программ, инновационное развитие в соответствии с вызовами времени», — заявил генеральный директор ПАО «Россети Андрей Рюмин.

На сегодняшний день компания использует отечественные силовые агрегаты, а также отечественные интеллектуальные системы мониторинга и диагностики. Практически полностью локализовано оборудование распределительных устройств. В числе поставщиков — предприятия из Ростовской области, а также из Москвы и Подмосковья, Псковской области, Чувашии, других регионов.

Корпоративный план импортозамещения и техническая политика группы «Россети» позволили отечественным компаниям локализовать производство критичных групп оборудования, в том числе высоковольтных кабелей на сверхвысокое напряжение, устойчивых к атмосферной влаге вводов с твердой изоляцией, надежного, экологичного и пожаробезопасного оборудования — трансформаторов, выключателей. При этом уже сегодня есть объекты, которые построены не просто с использованием российского оборудования, но и преимущественно локальных поставщиков, рассказали в компании «Россети».