Консульские учреждения Польши в РФ почти полностью остановили выдачу виз

Консульские учреждения Польши в России практически полностью остановили выдачу виз. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в МИД республики.

«Польские консульские учреждения выполнили и выполняют положения решения Евросовета 2022/333 от 25 февраля 2022 года о частичном приостановлении действия Соглашения между ЕС и РФ об упрощении выдачи виз гражданам. В ЕС продолжаются дискуссии о дальнейших ограничениях применения настоящего соглашения. Также на национальном уровне были приняты решения, отражающиеся на объеме визовой деятельности, осуществляемой на территории РФ», — цитирует ТАСС польский МИД .

В министерстве иностранных дел Польши отметили, что по решению властей РФ, польское дипломатическое представительство и консульские учреждения лишились возможности пользоваться своими банковскими счетами, на которые перечислялись консульские сборы за консульские услуги на территории России, включая и визы.

Отмечается, что решения по выдаче виз принимаются индивидуально в отношении ограниченного круга лиц, на которых распространяются особые правила. Каждый случай рассматривается консулом индивидуально.

«Исключением являются случаи приема заявлений на получение визы непосредственно в помещениях некоторых консульских учреждений на территории РФ, которые касаются очень ограниченного круга лиц. Мы ориентируемся на организацию приема заявлений на получение визы от людей, на которых распространяются особые правила в области упрощенного доступа к визовой процедуре, вытекающие из правовых положений», — пояснили в ведомстве.

Также в МИД Польши подчеркнули, что на возможности осуществления консульской деятельности повлияла и высылка их дипломатов из России.

8 апреля в МИД РФ сообщили, что Россия вышлет из страны 45 польских дипломатов в ответ на выдворение сотрудников посольства РФ в Польше.

23 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом. В тот же день Андреев заявил о заморозке Польшей счетов посольства на полгода. Он подчеркнул, что это создает ненормальные условия для деятельности диппредставительств.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.