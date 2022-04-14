В ГД объяснили слова канцлера Австрии о возможности расчета за газ из РФ в евро

Заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о возможности оплаты газа в евро соответствует указу президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов в рубли. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

«Центробанк определил порядок расчетов через валютные и рублевые счета, которые открыты в Газпромбанке. Наши потребители перечисляют туда валюту, а потом эта валюта переводится в рубли, и уже непосредственно оплата поступает в рублях. Это обеспечивает безопасность этих финансовых ресурсов, то есть их у нас за счет такого порядка никто не арестует, не заморозит, не заберет, не сворует», — пояснил политик в беседе с «Дума ТВ».

Также, по словам депутата, за счет того, что оплата газа будет полностью конвертироваться в рубли, будет укрепляться и сама российская национальная валюта. РФ сохраняет свою репутацию надежного поставщика и будет обеспечивать все контрактные обязательства, заключил Исламов.

Как ранее в этот день сообщило агентство Reuters, президент России на переговорах в Москве заверил австрийского канцлера в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро.

Отмечалось, что Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «Большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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