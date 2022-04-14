США разместили в Литве артиллерийский батальон с гаубицами Paladin

Артиллерийский батальон из состава Нацгвардии штата Пенсильвания (США), у которого есть самоходные гаубицы Paladin («Паладин»), прибыл в Литву. Как сообщило командование армии балтийской республики 14 апреля, военные прибыли в качестве подкрепления уже размещенного там американского ротационного бронетанкового батальона.

«К месту расположения прибыл батальон из состава 109-го артиллерийского полка пенсильванской Национальной гвардии США», — говорится в сообщении на сайте ВС Литвы.

Как утверждается, всего в район центрального полигона армии Литвы в Пабраде, где дислоцированы американские военные, США привезли более 100 единиц 155-миллиметровых самоходных гаубиц M109A6 Paladin.

Контингент батальонного уровня армии США размещается в Литве с 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve («Атлантическая решительность») «для усиления восточного фланга НАТО». С тех пор было проведено уже более 10 его ротаций.

24 марта в НАТО сообщили, что создадут дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В альянсе также отметили, что НАТО уже разместило 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге.

В конце февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, — «для предотвращения атаки на территорию НАТО».