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Поклонская опровергла информацию о задержании в Одессе бывшего мужа

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе якобы бывшим мужем Клименко
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Заместитель руководителя Россотрудничества и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила 14 апреля, что не знает человека, которого в прессе назвали ее бывшим супругом.

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«С человеком, которого называют моим «бывшим мужем», задержанным сотрудниками ГБР (украинское Государственное бюро расследований. — Ред.) в Одессе, не знакома», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что в Одессе сотрудниками ГБР был задержан глава фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета Владимир Клименко, который якобы является бывшим мужем Поклонской, передает «Газета.Ru».

На сайте ГБР 14 апреля сообщается, что мужчина «осуществлял антиукраинскую информационную кампанию». Политика проверили через полиграф и якобы установили причастность к коллаборационной деятельности. По данным правоохранителей, депутата передали Службе безопасности Украины.

12 апреля Поклонская назвала происходящее на Украине катастрофой. В видеообращении к участникам форума БРИКС она призвала не увеличивать ненависть и агрессию, а также прекратить раздавать оружие.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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