Песков заявил, что Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере ЧФ «Москва»

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе и о пожаре на ракетном крейсере «Москва». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По линии военных доклады идут регулярно Верховному главнокомандующему и по всем событиям», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Песков ответил на уточняющий вопрос журналистов, был ли доклад Путину по инциденту на крейсере «Москва».

«Ну разумеется», — сказал пресс-секретарь президента.

Относительно других обстоятельств, связанных с происшествием на крейсере, Песков воздержался от комментариев и переадресовал этот вопрос в Минобороны РФ.

Накануне появились сообщения о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что экипаж полностью эвакуирован.

В Минобороны РФ отметили, что открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано, его очаг локализован. В ведомстве сообщили, что корабль сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено. Крейсер буксируют в порт. Причины пожара устанавливаются.

В феврале ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».