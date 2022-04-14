Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о задержке оплаты энергоносителей недружественными странами
Мир
Зеленский потребовал у Еврокомиссии $7 млрд финансовой помощи в месяц
Мир
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Мир
Консульские учреждения Польши в РФ почти полностью остановили выдачу виз
Мир
США разместили в Литве артиллерийский батальон с гаубицами Paladin
Интернет
Илон Маск предложил купить Twitter за $41 млрд
Мир
В Белоруссии на месяц ввели безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии
Наука
Китайские ученые приостановили сотрудничество с РАН
Политика
Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продали с аукциона за $500 тыс.
Мир
В отделении морпехов ВСУ рассказали об отсутствии помощи от командования

Завершено расследование уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс-2010»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследование уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой завершено. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России по городу Москва.

Горе на Волге: в Нижнем Новгороде убита семья с двумя детьми
Следователи рассматривают версию расширенного суицида главы семьи

Уголовное дело возбуждено в отношении мужа убитой Александра Попова и передано в суд.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал на место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы. В рамках предварительного следствия проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, выводы и показания которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

О пропаже супруги Попов заявил 11 января. Он рассказал, что женщина улетела в Дубай и больше не выходила на связь. При этом, по данным следствия, она не пересекала границу со дня пропажи. Посты в социальных сетях от имени Ксении публиковал муж. Кроме того, он же отвечал на сообщения друзей и родственников с ее страницы.

31 января мужчина сознался, что убил супругу. 4 февраля Попов привел криминалистов к месту, где закопал тело жены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022