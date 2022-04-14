Завершено расследование уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс-2010»

Расследование уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой завершено. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России по городу Москва.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужа убитой Александра Попова и передано в суд.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал на место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы. В рамках предварительного следствия проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, выводы и показания которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

О пропаже супруги Попов заявил 11 января. Он рассказал, что женщина улетела в Дубай и больше не выходила на связь. При этом, по данным следствия, она не пересекала границу со дня пропажи. Посты в социальных сетях от имени Ксении публиковал муж. Кроме того, он же отвечал на сообщения друзей и родственников с ее страницы.

31 января мужчина сознался, что убил супругу. 4 февраля Попов привел криминалистов к месту, где закопал тело жены.