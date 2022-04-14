Человек погиб при пожаре в частном доме в Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленинградской области на пожаре погиб человек. Его тело было обнаружено после тушения в ходе разбора завалов.
Как сообщает ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании поступила в ведомство 13 апреля около 22:00. Горел частный деревянный двухэтажный дом и две хозпостройки в поселке Агалатово.
В 23:41 была объявлена ликвидация пожара. Его общая площадь составила 86 кв. м. На месте работали сотрудники 100-й пожарной части и дежурный караула ПСС Агалатовского сельского поселения.
В пожарно-спасательной службе уточнили, что при разборе завалов было обнаружено тело неизвестного. Его личность сейчас устанавливается. Дознание ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы района.
По данным источника телеканала «78» в правоохранительных органах, дом загорелся в ходе конфликта местных жителей, который произошел при употреблении спиртных напитков. После тушения был найден обгоревший фрагмент голеностопа.
12 апреля в селе под Костромой произошел пожар, в результате которого погибла девочка 2018 года рождения. Следователи приступили к расследованию уголовного дела.