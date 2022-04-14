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Минобороны подтвердило добровольную сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе

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За минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге 14 апреля.

Он пояснил, что среди сдавшихся ночью — 14 офицеров. По его словам, всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров.

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Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в общей сложности в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Как рассказал сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, украинское командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе, когда у них закончилась вода, продукты и медикаменты.

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ сдаться в плен является правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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