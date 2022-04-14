Прямой эфир
Политика
Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продали с аукциона за $500 тыс.
Мир
В отделении морпехов ВСУ рассказали об отсутствии помощи от командования
Экономика
В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта
Мир
В Белоруссии заявили о риске провокации со стороны Украины
Экономика
В Минпромторге заявили о поддержке производителей контейнеров в России
Общество
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году
Мир
В Мариуполе за ночь более 130 военных ВСУ добровольно сложили оружие
Экономика
В Минпромторге анонсировали появление полностью импортозамещенного SSJ-100
Общество
Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году
Мир
Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки

АСИ и фонд «Верное направление» запускают службу социальных координаторов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с благотворительной службой поиска медицинской помощи «Верное направление» запускают специальный проект «Социальный координатор». Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут получить бесплатную поддержку в режиме одного окна по вопросам, связанным с медицинской помощью, трудоустройством, образованием, уходом на дому и доступной средой. Соответствующее соглашение подписали гендиректор АСИ Светлана Чупшева и глава «Верного направления» Антон Яремчук.

«Социальные координаторы будут помогать в формате горячей линии. Их задача — координировать ресурсы государства и социальных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, помогая людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Каждая семья, каждый случай рассматривается и сопровождается индивидуально вплоть до решения жизненной ситуации. Агентство обеспечивает такой новый формат поддержки в рамках реализации Национальной социальной инициативы», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, важно, что в пилотных регионах проект будет запускаться на базе службы поиска медицинской помощи «Верное направление», у которой есть опыт комплексной поддержки семей с тяжелобольными детьми.

«Во многих сложных жизненных ситуациях время идет на часы, и скорость, быстрота получения помощи является определяющим фактором. «Верное направление» уже имеет сильные связи и с регионами, и с крупными благотворительными организациями, поэтому сможет обеспечить именно быстрый поиск конкретных ресурсов для поддержки», — добавила глава АСИ.

Пилотными регионами внедрения проекта станут Якутия, Татарстан, Самарская и Ярославская области. Обратиться на горячую линию смогут граждане с инвалидностью, тяжелобольные дети и взрослые, выпускники детских домов, родитель (опекун) ребенка с инвалидностью, ухаживающий за тяжелобольным человеком или человеком с инвалидностью.

«Отмечу, что наша служба — бесплатная, и вся помощь, которую мы оказываем, — безвозмездная. У нас есть реестр всех мер поддержки органов исполнительной власти. Коллеги из АСИ помогли нам выстроить взаимодействие с более чем 40 регионами. Когда на горячую линию поступает звонок, мы начинаем с небольшого интервью, чтобы четко понять потребности. Затем координатор смотрит, входит ли случай в программу государственных гарантий. Если да, помогаем выстроить правильную коммуникацию с профильным ведомством, чтобы получить помощь от государства. Для тех случаев, которые госпрограмма не покрывает, у нас есть база из более 150 благотворительных фондов. Это не только крупные фонды, но и небольшие региональные, которые самостоятельно не так просто найти», — рассказал Антон Яремчук.

Он подчеркнул, что социальные координаторы будут сопровождать заявителей вплоть до получения необходимой поддержки — не просто информировать об имеющихся возможностях, а помогать собирать необходимые документы, подавать заявки и контролировать получение обратной связи от органов власти или благотворительных фондов.

Планируется, что с января 2025 года «Социальный координатор» заработает по всей стране в режиме тиражирования лучших практик и решения системных проблем на местах. К этому времени в регионах сформируют мультидисциплинарные команды с привлечением НКО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022