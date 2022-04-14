АСИ и фонд «Верное направление» запускают службу социальных координаторов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с благотворительной службой поиска медицинской помощи «Верное направление» запускают специальный проект «Социальный координатор». Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут получить бесплатную поддержку в режиме одного окна по вопросам, связанным с медицинской помощью, трудоустройством, образованием, уходом на дому и доступной средой. Соответствующее соглашение подписали гендиректор АСИ Светлана Чупшева и глава «Верного направления» Антон Яремчук.

«Социальные координаторы будут помогать в формате горячей линии. Их задача — координировать ресурсы государства и социальных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, помогая людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Каждая семья, каждый случай рассматривается и сопровождается индивидуально вплоть до решения жизненной ситуации. Агентство обеспечивает такой новый формат поддержки в рамках реализации Национальной социальной инициативы», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, важно, что в пилотных регионах проект будет запускаться на базе службы поиска медицинской помощи «Верное направление», у которой есть опыт комплексной поддержки семей с тяжелобольными детьми.

«Во многих сложных жизненных ситуациях время идет на часы, и скорость, быстрота получения помощи является определяющим фактором. «Верное направление» уже имеет сильные связи и с регионами, и с крупными благотворительными организациями, поэтому сможет обеспечить именно быстрый поиск конкретных ресурсов для поддержки», — добавила глава АСИ.

Пилотными регионами внедрения проекта станут Якутия, Татарстан, Самарская и Ярославская области. Обратиться на горячую линию смогут граждане с инвалидностью, тяжелобольные дети и взрослые, выпускники детских домов, родитель (опекун) ребенка с инвалидностью, ухаживающий за тяжелобольным человеком или человеком с инвалидностью.

«Отмечу, что наша служба — бесплатная, и вся помощь, которую мы оказываем, — безвозмездная. У нас есть реестр всех мер поддержки органов исполнительной власти. Коллеги из АСИ помогли нам выстроить взаимодействие с более чем 40 регионами. Когда на горячую линию поступает звонок, мы начинаем с небольшого интервью, чтобы четко понять потребности. Затем координатор смотрит, входит ли случай в программу государственных гарантий. Если да, помогаем выстроить правильную коммуникацию с профильным ведомством, чтобы получить помощь от государства. Для тех случаев, которые госпрограмма не покрывает, у нас есть база из более 150 благотворительных фондов. Это не только крупные фонды, но и небольшие региональные, которые самостоятельно не так просто найти», — рассказал Антон Яремчук.

Он подчеркнул, что социальные координаторы будут сопровождать заявителей вплоть до получения необходимой поддержки — не просто информировать об имеющихся возможностях, а помогать собирать необходимые документы, подавать заявки и контролировать получение обратной связи от органов власти или благотворительных фондов.

Планируется, что с января 2025 года «Социальный координатор» заработает по всей стране в режиме тиражирования лучших практик и решения системных проблем на местах. К этому времени в регионах сформируют мультидисциплинарные команды с привлечением НКО.