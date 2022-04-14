В Минобороны сообщили о локализации пожара на крейсере «Москва»
Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России 14 апреля.
«Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — говорится в сообщении.
Экипаж корабля эвакуирован, а сам крейсер буксируют в порт. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в этот день сообщилось, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего корабль получил серьезные повреждения.
Кремль не стал комментировать ЧП с крейсером и переадресовал данный вопрос в Минобороны РФ.
В феврале ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.
Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».