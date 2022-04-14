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Уровень воды в реке Оке за сутки вырос на 76 см в Калужской области

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За минувшие сутки уровень воды в Оке в районе Калуги вырос на 76 см. По данным МЧС, опасные отметки уровня воды пока не достигнуты.

В Козельске река Жиздра поднялась на 27 см. Уровень воды в реке Угре повысился на 49 см в поселке Товарково. В реке Протва в Спас-Загорье вода прибыла на 57 см. Об этом сообщает газета «Весть». Из-за паводка на реке Звизжанка затоплена дорога к арт-парку Никола-Ленивец в Дзержинском районе.

В МЧС отмечают, что опасным уровнем в реке Оке считается 13,5 м. На текущий момент уровень воды составляет 5,64 м.

Власти сообщают об эвакуации жителей садовых товариществ в Обнинске, которые оказались подтоплены из-за паводка и обильных дождей. 12 апреля с территорий вывезли 28 человек, 13 апреля — восемь человек, двух собак и кошку.

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