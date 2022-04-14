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В Германии задержали подозреваемых в подготовке похищений политиков

В Германии задержали подозреваемых в подготовке похищений политиков и госпереворота
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Полиция Германии задержала четырех человек из объединения, которое подозревается в подготовке масштабных атак на инфраструктуру электроснабжения и похищений политиков страны. Расследование велось с октября 2021 года. Об этом в четверг, 14 апреля, заявили в прокуратуре Кобленца и Управлении уголовной полиции федеральной земли Рейнланд-Пфальц (LKA)

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«С октября 2021 года LKA расследует деятельность группы, заявленной целью которой является уничтожение объектов электроснабжения, чтобы вызвать долгосрочное отключение электроэнергии по всей стране. По словам обвиняемых, это было направлено на создание условий, подобных гражданской войне, и в конечном итоге на свержение демократической системы в Германии. Кроме того, в планы входило похищение известных общественных деятелей», — говорится в сообщении.

В публикации не указывается, кого именно намеревались похитить злоумышленники. Однако, по информации газеты Der Spiegel, целью был министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Отмечается, что в ходе обысков у задержанных было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, сотни патронов, наличные в объеме около €20 тыс., а также золото и серебро. При этом обыски проводили не только в Рейнланд-Пфальце, но и еще в семи регионах страны. В операции участвовали около 270 правоохранителей.

«Силовики также изъяли мобильные телефоны, различные носители информации, ноутбуки и многочисленные письменные документы, касающиеся планов государственного переворота, поддельные карты прививок и поддельные справки об испытаниях», — добавляется в сообщении.

Все четверо задержанных являются гражданами Германии в возрасте от 41 до 55 лет. Они обвиняются в подготовке тяжких, представляющих государственную опасность насильственных преступлений и в нарушении законов об обороте оружия. В отношении арестованных запрошены ордера на арест. Ожидается, что в четверг они должны быть представлены ответственному следственному судье.

В 2018 году в Германии раскрыли неонацистский заговор. Как сообщала газета Daily Mail, группа из 200 заговорщиков внутри элитного подразделения Вооруженных сил Германии планировала провести военный переворот в стране, убив политических лидеров и активистов, а также устроив бойню среди мигрантов. По замыслу участников неонацистского объединения, в некий «день X» планировалось устроить хаос на улицах немецких городов, во время которого должно было произойти убийство политиков.

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