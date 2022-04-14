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Жительница Мурманской области перечислила мошенникам 2,4 млн рублей

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В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Ковдора. Потерпевшая перечислила на посторонние счета 2,4 млн рублей.

Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

Женщине поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей банка. Злоумышленница сообщила, что на имя потерпевшей кто-то якобы пытается оформить кредит. После этого женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который подтвердил оформление кредита. Жительнице Ковдора предложили оформить собственные кредиты в разных банках, обналичить их и перевести на «безопасные счета». Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Потерпевшая выполнила инструкции собеседников и отправила несколькими переводами 2,4 млн рублей. После этого связь с мошенниками прервалась. Женщина рассказала о произошедшем с мужем и после этого обратилась в полицию.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителя Братска. 49-летний мужчина лишился почти 2 млн рублей, рассчитывая получить доход от брокерской деятельности.

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