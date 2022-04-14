Юрист заявил о невозможности для банков уйти из РФ и забыть про обязательства

Законодательство РФ не позволяет иностранным банкам просто так уйти с рынка и забыть про свои обязательства, в том числе потому, что их деятельность подчиняется российскому праву, так как они находятся на территории РФ. Об этом рассказал «Известиям» руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов в четверг, 14 апреля.

По его словам, банк сможет прекратить свою деятельность в Российской Федерации только в нескольких случаях: принятия решения учредителей банка о прекращении деятельности, отзыва у кредитной организации лицензии, несостоятельности (банкротство).

Баранов подчеркнул, что в случае прекращения деятельности банк должен в максимально короткий срок удовлетворить интересы всех заемщиков. Ссылаясь на статистику Банка России от 1 марта 2022 года, юрист отметил, что 333 кредитных организации находились в стадии банкротства, 30 — в стадии принудительной ликвидации, а восемь — в стадии добровольной ликвидации.

Руководитель юркомпании указал, что банк не может уйти с рынка и забыть про свои обязательства в том числе потому, что, согласно законодательству РФ, все кредитные организации выполняют обязательные резервные требования со дня получения лицензии на осуществление банковских операций в российской национальной валюте.

«То есть банки кладут определенный коэффициент на корреспондентский счет в ЦБ. Выполнение данных требований является одним из важных и основных инструментов денежно-кредитной политики Центробанка, а также для срочного возврата денег в случае непредвиденных ситуаций», — рассказал специалист.

Судьба кредитов, которые выдали банки, покидающие Россию

Согласно статье 25 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация обязана иметь задепонированные деньги, рассказал Баранов. Следовательно, средства будут еще находиться в обороте.

Далее, согласно гражданскому кодексу РФ, если гражданин взял кредит, он обязан его вернуть, но вопрос — кому, если банк уходит с рынка. Юрист подчеркнул, что ни один банк не уходит быстро, его управление может перейти к другим лицам и тогда новое руководство должно выставить новые реквизиты для оплаты. Если же банк находится в стадии банкротства или ликвидации, то денежные средства перечисляются другой организации или Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Физлицо вправе не исполнять требования по кредиту только в случае, если оно не получило достоверную информацию (доказательств) перехода права к новому кредитору — ст. 385 ГК РФ «Уведомление должника о переходе права».

Могут ли измениться условия по кредиту, если у банка сменится владелец?

По словам юриста, условия меняться не могут, если только это не прописано в договоре. Как правило, смена руководства кредитной организации никак не должна повлиять на условия по займу, а внешние обстоятельства не должны сказываться на заемщиках.

Судьба депозитов

В случае приостановки деятельности банка вклады продолжат действовать на прежних условиях.

В случае прекращения деятельности кредитной организации в России, например при отзыве лицензии, деньги и проценты, начисленные на дату отзыва лицензии, можно сохранить или потребовать возврата досрочно, если банк подключен к системе страхования вкладов (ССВ), сказал Баранов.

Что будет с банковскими картами?

Юрист отметил, что обычно банковские карты продолжают действовать с лицами, с которыми заключен договор. А вот для новых пользователей их невозможно будет оформить. Следовательно, в случае приостановки банковских операций необходимо оперативно обратиться в отделение кредитной организации и вывести средства. Если лицензия отозвана и деятельность банка приостановлена, за возвратом денег нужно обратиться в АСВ.

«Поскольку карта является ключом к вашему счету, а при заморозке основных средств кредитной организации их открыть не получится, соответственно, картой не воспользоваться», — заключил эксперт.

Международные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые ограничения, в том числе заморозка части резервов ЦБ РФ, последовали в ответ на операцию Москвы по защите Донбасса. Так, 10 марта Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала спецоперации РФ в Донбассе, писало Bloomberg со ссылкой на заявление компании. При этом отмечалось, что РФ не была для банка ключевым рынком. В конце того же месяца нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России из-за специальной операции по защите Донбасса.

11 апреля французская группа Societe Generale объявила о прекращении работы в РФ и и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». При этом в пресс-службе Росбанка отметили, что продолжат работать в штатном режиме.

Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из России. Их российские дочерние структуры — Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк и Коммерцбанк — тоже не обслуживают клиентов – физических лиц. Они занимаются либо инвестбанкингом, либо работой с корпоративными клиентами, в основном иностранными.

Кроме того, американская Citigroup, которая работает в РФ под брендом Ситибанка, сообщала о сокращении своего присутствия в стране. Однако в Ситибанке заявляли «Известиям», что оказывают поддержку мультинациональным корпорациям, многие из которых проходят через сложный процесс прекращения операций в России.

Итальянский UniCredit также рассматривал остановку работы в РФ из-за возросших рисков.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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