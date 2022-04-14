Прямой эфир
Сюжет:

Юрист заявил о невозможности для банков уйти из РФ и забыть про обязательства

Юрист Баранов заявил о невозможности для иностранных банков уйти из России и не исполнить обязательства
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законодательство РФ не позволяет иностранным банкам просто так уйти с рынка и забыть про свои обязательства, в том числе потому, что их деятельность подчиняется российскому праву, так как они находятся на территории РФ. Об этом рассказал «Известиям» руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов в четверг, 14 апреля.

Страх банка: Societe Generale не исключила потери активов Росбанка в РФ
Как другие иностранные финорганизации будут действовать на национальном рынке

По его словам, банк сможет прекратить свою деятельность в Российской Федерации только в нескольких случаях: принятия решения учредителей банка о прекращении деятельности, отзыва у кредитной организации лицензии, несостоятельности (банкротство).

Баранов подчеркнул, что в случае прекращения деятельности банк должен в максимально короткий срок удовлетворить интересы всех заемщиков. Ссылаясь на статистику Банка России от 1 марта 2022 года, юрист отметил, что 333 кредитных организации находились в стадии банкротства, 30 — в стадии принудительной ликвидации, а восемь — в стадии добровольной ликвидации.

Руководитель юркомпании указал, что банк не может уйти с рынка и забыть про свои обязательства в том числе потому, что, согласно законодательству РФ, все кредитные организации выполняют обязательные резервные требования со дня получения лицензии на осуществление банковских операций в российской национальной валюте.

«То есть банки кладут определенный коэффициент на корреспондентский счет в ЦБ. Выполнение данных требований является одним из важных и основных инструментов денежно-кредитной политики Центробанка, а также для срочного возврата денег в случае непредвиденных ситуаций», — рассказал специалист.

Судьба кредитов, которые выдали банки, покидающие Россию

Согласно статье 25 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация обязана иметь задепонированные деньги, рассказал Баранов. Следовательно, средства будут еще находиться в обороте.

Далее, согласно гражданскому кодексу РФ, если гражданин взял кредит, он обязан его вернуть, но вопрос — кому, если банк уходит с рынка. Юрист подчеркнул, что ни один банк не уходит быстро, его управление может перейти к другим лицам и тогда новое руководство должно выставить новые реквизиты для оплаты. Если же банк находится в стадии банкротства или ликвидации, то денежные средства перечисляются другой организации или Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Физлицо вправе не исполнять требования по кредиту только в случае, если оно не получило достоверную информацию (доказательств) перехода права к новому кредитору — ст. 385 ГК РФ «Уведомление должника о переходе права».

Могут ли измениться условия по кредиту, если у банка сменится владелец?

По словам юриста, условия меняться не могут, если только это не прописано в договоре. Как правило, смена руководства кредитной организации никак не должна повлиять на условия по займу, а внешние обстоятельства не должны сказываться на заемщиках.

Судьба депозитов

В случае приостановки деятельности банка вклады продолжат действовать на прежних условиях.

Пусто место: оплата газа рублями мотивирует западные банки оставить «дочки» в РФ
Какие варианты по покупке энергоресурсов за нацвалюту есть у ЕС

В случае прекращения деятельности кредитной организации в России, например при отзыве лицензии, деньги и проценты, начисленные на дату отзыва лицензии, можно сохранить или потребовать возврата досрочно, если банк подключен к системе страхования вкладов (ССВ), сказал Баранов.

Что будет с банковскими картами?

Юрист отметил, что обычно банковские карты продолжают действовать с лицами, с которыми заключен договор. А вот для новых пользователей их невозможно будет оформить. Следовательно, в случае приостановки банковских операций необходимо оперативно обратиться в отделение кредитной организации и вывести средства. Если лицензия отозвана и деятельность банка приостановлена, за возвратом денег нужно обратиться в АСВ.

«Поскольку карта является ключом к вашему счету, а при заморозке основных средств кредитной организации их открыть не получится, соответственно, картой не воспользоваться», — заключил эксперт.

Международные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые ограничения, в том числе заморозка части резервов ЦБ РФ, последовали в ответ на операцию Москвы по защите Донбасса. Так, 10 марта Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала спецоперации РФ в Донбассе, писало Bloomberg со ссылкой на заявление компании. При этом отмечалось, что РФ не была для банка ключевым рынком. В конце того же месяца нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России из-за специальной операции по защите Донбасса.

11 апреля французская группа Societe Generale объявила о прекращении работы в РФ и и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». При этом в пресс-службе Росбанка отметили, что продолжат работать в штатном режиме.

Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из России. Их российские дочерние структуры — Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк и Коммерцбанк — тоже не обслуживают клиентов – физических лиц. Они занимаются либо инвестбанкингом, либо работой с корпоративными клиентами, в основном иностранными.

Кроме того, американская Citigroup, которая работает в РФ под брендом Ситибанка, сообщала о сокращении своего присутствия в стране. Однако в Ситибанке заявляли «Известиям», что оказывают поддержку мультинациональным корпорациям, многие из которых проходят через сложный процесс прекращения операций в России.

Итальянский UniCredit также рассматривал остановку работы в РФ из-за возросших рисков.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022