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При въезде в Крым задержан участник украинского вооруженного формирования из Мариуполя

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Сотрудники ФСБ задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) при попытке въехать в Россию через Крым. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

Задержанный мужчина участвовал в боях против Вооруженных сил (ВС) России. Он рассказал, что в 2021 году познакомился с полковником запаса ВС Украины и по его предложению вступил в незаконную группу.

«25 февраля 2022 года мы выехали на окраину Мариуполя для пристрелки оружия. <...> 28 февраля 2022 года примерно в два часа ночи мы увидели группу лиц. Предположительно, это были солдаты российской армии. На что мы открыли огонь, они разбежались и скрылись в частном секторе», — рассказал задержанный.

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В середине марта мужчина на авто выехал из Мариуполя в сторону Крыма под видом беженца.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

12 апреля в Московской области задержали сторонника украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий. В ФСБ рассказали, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе ВСУ, а также окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области.

31 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму при попытке выехать на Украину россиянина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России.

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