Прямой эфир
Политика
Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продали с аукциона за $500 тыс.
Мир
В отделении морпехов ВСУ рассказали об отсутствии помощи от командования
Экономика
В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта
Мир
В Белоруссии заявили о риске провокации со стороны Украины
Экономика
В Минпромторге заявили о поддержке производителей контейнеров в России
Общество
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году
Мир
В Мариуполе за ночь более 130 военных ВСУ добровольно сложили оружие
Экономика
В Минпромторге анонсировали появление полностью импортозамещенного SSJ-100
Общество
Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году
Мир
Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро.

Платить по-русски: Путин обязал поставлять с апреля газ в ЕС за рубли
Почему Россия решила отказаться от расчетов в иностранной валюте

Как отмечает агентство Reuters, Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

По словам Нехаммера, Путин сам поднял тему газа на встрече с ним и заявил, что Россия поставит указанное в договоре количество газа, отмечает «Газета.Ru».

Нехаммер прибыл с визитом в Москву в воскресенье. Встреча прошла на следующий день, 11 апреля, в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме и продлилась 75 минут. Визит австрийского канцлера был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Канцлер Австрии назвал беседу открытой и очень жесткой.

23 марта Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022