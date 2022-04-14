Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро.

Как отмечает агентство Reuters, Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

По словам Нехаммера, Путин сам поднял тему газа на встрече с ним и заявил, что Россия поставит указанное в договоре количество газа, отмечает «Газета.Ru».

Нехаммер прибыл с визитом в Москву в воскресенье. Встреча прошла на следующий день, 11 апреля, в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме и продлилась 75 минут. Визит австрийского канцлера был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Канцлер Австрии назвал беседу открытой и очень жесткой.

23 марта Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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