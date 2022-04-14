Подтопление территории кладбища ликвидировали в Барнауле

Власти Барнаула отчитались о ликвидации подтопления на Черницком кладбище. Заведующего и смотрителя кладбища привлекли к дисциплинарной ответственности.

О подтоплении на погосте жители города сообщили в начале недели. По словам барнаульцев, им пришлось остановить похоронную процессию, так как катафалк застрял в грязи. Гражданам пришлось заказать грузовик, чтобы переложить гроб из катафалка. При этом горожане уточняют, что подобные подтопления наблюдались каждую весну. Об этом пишет altapress.ru.

По словам руководителя МУП «Специализированная похоронная служба» Андрея Никулина, на текущий момент подтопление ликвидировано. До 1 мая администрация кладбища восстановит поврежденные талыми водами захоронения и выполнит отсыпку грунта.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе введено ограничение движения транспорта на кладбищах, при этом свободный вход сохраняется для пешеходов. Запрет на проезд автомобилей будет действовать до Пасхи.