«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела Ясиноватой

В распоряжении «Известий» в четверг, 14 апреля, появились кадры последствий попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дом в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Сообщается, что утром 14 апреля ВСУ устроили обстрел Ясиноватой из «Градов».

На кадрах видно, что внутри дома все оказалось разрушено и сожжено. Сейчас на месте работают пожарные.

Ранее в этот день сообщалось, что, по предварительным данным, в результате обстрела Ясиноватой один человек погиб, еще один ранен. Глава города Дмитрий Шевченко заявил о попадании ракеты в жилой многоквартирный дом. Отмечалось, что после этого вспыхнул пожар.

12 апреля сообщалось, что обстрелы Ясиноватой украинские силовики ведут практически непрерывно, стреляют из тяжелой артиллерии по территории частного сектора. В результате одного из таких обстрелов местной жительнице Дарье оторвало снарядом часть ноги.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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