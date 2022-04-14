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В Кремле рассказали о возможности встреч Путина с главами государств

В Кремле рассказали о возможности встреч Путина с главами государств по примеру переговоров с Лукашенко в ходе поездки на Восточный
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Встречи президента РФ Владимира Путина по примеру переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко во время совместного посещения космодрома Восточный возможны, однако зависят от целесообразности. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Все зависит от целесообразности и направлений, по которым развивается взаимодействие. <...> Вы знаете, что у нас есть разные форматы интеграции: это интеграция в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Ред.) и наиболее продвинутая форма интеграции — это в рамках Союзного государства с Белоруссией», — отметил Песков.

12 апреля на космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры Лукашенко и Путина, стороны обсудили вопросы сотрудничества двух государств. Как подчеркнул президент России, Россия и Белоруссия должны укреплять интеграцию в условиях, когда страны Запада развязали против них санкционную войну.

Также Путин подчеркнул, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо. По его словам, Москва и Минск выстраивают отношения на взаимном уважении, соблюдая незыблемые принципы дружбы и добрососедства, подкрепленные общей историей, духовно-культурными ценностями и тесными родственными связями.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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