Организаторы допустили проведение «Бессмертного полка» на Украине

На освобожденных территориях Украины в этом году может состояться акция «Бессмертный полк», если в ней пожелают участвовать сами жители, при условии, что для них будет обеспечена безопасность. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

По его словам, форма проведения шествия зависит от местных условий и от того, какая будет военно-политическая обстановка на этот момент 9 Мая в каждом из конкретных регионов Украины.

«Мы это приветствуем. И если там будет обеспечена безопасность участников этого движения, конечно, оно состоится. И я представляю, с какой душевной радостью, с какой теплотой это будет проведено там», — сказал Макаров журналистам на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева, также выразила уверенность, что «ничто не помешает жителям освобожденных территорий принять участие в мероприятиях», которые будут предлагать организаторы «Бессмертного полка».

На пресс-конференции также сообщили, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате — не онлайн. Последние два года данная акция на День Победы проходила в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные ДНР и ЛНР, а также участники спецоперации по защите Донбасса.