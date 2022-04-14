Загрязнение реки Дон выявили на границе Липецкой и Тульской областей

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о признаках загрязнения реки Дон в районе деревни Красная Заря в Липецкой области. В ходе исследований в воде обнаружено повышенное содержание марганца и меди.

Проверка проводилась по обращениям местных жителей, которые сообщили о заморе рыбы. Инспекторы осмотрели акваторию и отобрали пробы воды выше по течению. В водах объекта рыбохозяйственного назначения концентрация марганца была в три раза выше нормы, меди — в 1,8 раза, нитрит-иона — в два раза. Об этом сообщает ИА «Абирег». При этом специалисты не подтвердили факт замора рыбы.

Сотрудники Роспотребнадзора также провели проверку выше по течению реки в районе города Данков и отметили отсутствие водопользователей, которые могли превысить предельно допустимые концентрации в результате сбросов. В Росприроднадзоре пришли к выводу, что залповый сброс загрязняющих веществ произошел на территории Тульской области.

Информация передана в Приокское управление Росприроднадзора, в управление Роспотребнадзора по Липецкой области и другие заинтересованные ведомствам. Кроме того, взяты повторные пробы воды.