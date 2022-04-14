Нехаммер рассказал о договоренностях с Путиным в стабильных поставках газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро. Об этом сообщает в четверг, 14 апреля, агентство Reuters.

Отмечается, что Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

23 марта Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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