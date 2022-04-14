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Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продали с аукциона за $500 тыс.

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Пыль с поверхности Луны, которую собрал американский астронавт Нил Армстронг во время высадки на естественный спутник Земли в 1969 году, ушла с молотка на аукционе Bonhams. Как сообщает аукционный дом 14 апреля, анонимный покупатель отдал за крупицы лунной поверхности $500 тыс.

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Сбор материла с поверхности Луны был одной из главных задач во время миссии космического корабля США «Аполлон-11». Армстронг собрал в заготовленный мешок около 1 кг породы и поместил его в дополнительный мешок, на металлические детали которого тоже налипла какая-то часть лунного материала.

Как рассказали ранее 31 марта «Известиям» в Bonhams, сумка была потеряна NASA и в конечном итоге попала в личную коллекцию бывшего куратора Космического музея Хатчинсона, штат Канзас. Затем она была конфискована и продана в качестве компенсации ущерба на аукционе. Покупатель отправил сумку в NASA для идентификации и тестирования. После этого космическое агентство подтвердило, что мешок действительно был из миссии «Аполлона-11».

Когда выяснилось, что пыль в мешке действительно с Луны, NASA отказалось возвращать его покупателю, которым является юрист Нэнси Карлсон, чтобы не допустить попадания ценного материала в частные руки. Когда началось судебное разбирательство, NASA вынуждено было уступить после двух лет тяжбы. В 2017 году Карлсон продала мешок частному лицу за 1,4 млн фунтов стерлингов, а пыль выставила на продажу отдельно лишь в 2022 году.

Напомним, с момента высадки американской миссии «Аполлон-11» на Луне туда больше не ступала нога человека. В День космонавтики 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита на космодром Восточный объявил, что Россия намерена возобновить Лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

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