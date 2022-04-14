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Главврач мариупольской больницы рассказал об отношении к сдавшимся в плен бойцам ВСУ

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Врачи относятся к раненым бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен в Мариуполе, ровно так же, как и к остальным пациентам. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал «Известиям» главный врач Новоазовской центральной районной больницы Мариуполя Геннадий Марунченко.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Из того большого количества вэсэушников, которые сдались в Мариуполе, большое количество — более 50% — вышли ранеными. <...> Самые тяжелые были доставлены в нашу больницу. Отношение к ним у нас, в общем-то, такое же, как и к военнослужащим ДНР и РФ. Мы не делаем различия, это для нас просто пациенты и раненые», — рассказал «Известиям» врач.

Марунченко также отметил, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, а также одинаковую одежду и питание.

Ранее в этот день Минобороны России заявило, что в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Из них 151 человек получили ранения, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

В тот же день были опубликованы кадры со сдавшимися в плен военнослужащими ВСУ. Один из военных рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, в свою очередь, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

Кроме того, в Следственном комитете РФ (СК) сообщили о том, что будут проведены следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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