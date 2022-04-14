Украинского националиста задержали при попытке въехать в РФ через Крым
Сотрудники ФСБ вместе с пограничниками задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ), пытавшегося въехать в Россию под видом беженца из Мариуполя через границу в Крыму. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
«Задержан участник украинского незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что задержанный является жителем Мариуполя. 24 февраля он вступил в ряды украинского (НВФ), созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины.
«В рядах НВФ мариуполец с применением оружия выступал против военнослужащих Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР», — добавили в пресс-службе УФСБ.
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