Студенческий кампус построят на левом берегу в Томске

Власти Томска определили участок для строительства студенческого кампуса и спортивного кластера. Они разместятся на левом береги реки Томи, напротив Лагерного сада.

По словам заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто, на градостроительном совете оценили два наиболее подходящих участка — с левой и правой стороны от Коммунального моста. Оба участка находятся в неразграниченной собственности. Специалисты по инженерным изысканиям склонились к варианту напротив Лагерного сада. На данный момент на территории ведутся геологические и инженерные изыскания, выполнен проект планировки. Об этом сообщает РИА «Томск».

Ранее власти региона сообщали, что строительство начнется не раньше осени 2023 года. Томская область рассчитывает получить грант в размере 18 млрд рублей на исполнение проекта. Общая стоимость кампуса оценивается в 31 млрд рублей.