В Госдуме раскритиковали слова Трампа о «геноциде» на Украине

Во внешней политике США в течение многих лет выдерживается русофобская линия, причем она постоянно развивается. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который назвал ситуацию на Украине геноцидом.

«Мы все помним и действия Трампа, когда он проводил определенную политику в Сирии и Афганистане. Мы помним, что делал [действующий президент США Джо] Байден, работая еще в Госдепе. Мы помним, к чему они призывали. На протяжении десятков последних лет во внешней политике США ничего не меняется, русофобская линия полностью выдерживается, причем постоянно прогрессируя. Задача преподнести Россию агрессором никогда не сходила с повестки президентов США», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, в РФ не ожидают от Соединенных Штатов в любом виде от любого действующего политика какой-то здравой оценки и взгляда на происходящие события.

Заявление о том, что на Украине происходит «геноцид», Трамп сделал накануне в эфире Fox News, таким образом согласившись с оценкой Байдена по данному вопросу.

Ранее, 13 апреля, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США, с высокой вероятностью, в конечном счете признают спецоперацию России по защите Донбасса геноцидом. Об этом она заявила после того, как такой термин в оценке ситуации на Украине употребил Байден.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с такой оценкой американского лидера. По его словам, подобные попытки извращения ситуации неприемлемы.

Китайская газета Global Times указал на то, что Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию якобы в «геноциде», пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем страны, а также сделать из РФ козла отпущения.

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов указал, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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